La santé mentale au travail, quels burn out en questions ? Agora de la santé Paris
La santé mentale au travail, quels burn out en questions ? Agora de la santé Paris jeudi 16 avril 2026.
Cette rencontre propose un éclairage accessible et opérationnel sur les enjeux actuels de santé mentale au travail. À partir d’indicateurs clés, les intervenants aborderont les principaux repères pour identifier les troubles psychologiques en milieu professionnel, avec un focus particulier sur le burn-out, son repérage et sa prise en charge.
Seront également discutées les modalités d’accompagnement des salariés, à la croisée des approches cliniques et organisationnelles.
Avec la participation de Didier Meillerand, commissaire général du Psychodon – forum de la santé mentale, Alexandre Bonhomme, psychologue et responsable encadrement chez Moodwork et Madame Solene Brost , neuropsychologue et fondatrice dé MONSHAREPSY.
Un temps d’échange avec la salle permettra de partager questions, expériences et pistes d’action concrètes.
Santé mentale au travail : comment repérer, comprendre et agir concrètement face aux souffrances psychiques ?
Le jeudi 16 avril 2026
de 14h30 à 18h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-16T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T14:30:00+02:00_2026-04-16T18:00:00+02:00
Agora de la santé 4 rue Boucry 75018 Paris
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