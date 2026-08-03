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AGENDA · Toulouse

MEDEA Place du Capitole Toulouse

vendredi 18 juin 2027 · Place du Capitole · Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 18 juin 2027
Fin
samedi 19 juin 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place du Capitole
Adresse
OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
10 10 130 10 Tarif de base plein tarif

Toulouse

MEDEA

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 130 EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-18 20:00:00
fin : 2027-06-25 22:30:00

Date(s) :
2027-06-18 2027-06-20 2027-06-22 2027-06-25 2027-06-27

Corinthe, à l’aube d’une fête nuptiale. Jason s’apprête à épouser Glauce, fille du roi Créon. Mais son passé le rattrape Médée, la magicienne barbare qu’il a jadis aimée, pour qui elle a trahi sa patrie, tué son propre frère, surgit avec leurs deux enfants.
Répudiée, bannie, dépossédée de tout, elle réclame justice puis, face à l’indifférence de Jason, bascule dans une vengeance absolue.

Créée à Paris en 1797, Médée est le chef-d’oeuvre de Luigi Cherubini, compositeur florentin établi en France pendant la Révolution. Sur un livret de François-Benoît Hoffmann inspiré d’Euripide et de Corneille, il forge une partition d’une puissance inouïe, admirée par Beethoven, Brahms qui y voyait le sommet de la musique dramatique et tous les grands romantiques. 10  .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Corinth, at the dawn of a wedding celebration. Jason is about to marry Glauce, daughter of King Creon. But his past catches up with him: Medea, the barbarian sorceress whom he once loved—for whom he betrayed his homeland and killed his own brother—appears with their two children.

L’événement MEDEA Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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