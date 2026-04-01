Tulle

Médiathèque Conférence Téotihuacan

Avenue Winston Churchill Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Conférence Téotihuacan Le Trésor de la pyramide du Serpent emplumé avec Julie Gazzola et Sergio Gomez archéologue – .

Avenue Winston Churchill Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 21 48

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English : Médiathèque Conférence Téotihuacan

L’événement Médiathèque Conférence Téotihuacan Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze