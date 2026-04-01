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Médiathèque Conférence Téotihuacan Tulle

Médiathèque Conférence Téotihuacan Tulle

Médiathèque Conférence Téotihuacan Tulle samedi 25 avril 2026.

Adresse : Avenue Winston Churchill

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Tulle

Médiathèque Conférence Téotihuacan

Avenue Winston Churchill Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Conférence Téotihuacan Le Trésor de la pyramide du Serpent emplumé avec Julie Gazzola et Sergio Gomez archéologue –   .

Avenue Winston Churchill Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 21 48 

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English : Médiathèque Conférence Téotihuacan

L’événement Médiathèque Conférence Téotihuacan Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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