Médiathèque Conférence Téotihuacan Tulle
Médiathèque Conférence Téotihuacan Tulle samedi 25 avril 2026.
Tulle
Médiathèque Conférence Téotihuacan
Avenue Winston Churchill Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Conférence Téotihuacan Le Trésor de la pyramide du Serpent emplumé avec Julie Gazzola et Sergio Gomez archéologue – .
Avenue Winston Churchill Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 21 48
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English : Médiathèque Conférence Téotihuacan
L’événement Médiathèque Conférence Téotihuacan Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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