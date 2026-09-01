Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Médiathèque de Doué-la-Fontaine

3 place Théophane Vénard Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Exposition Archéologie en Douessin en partenariat avec l’INRAP et le service animation du patrimoine de Doué-en-Anjou.

Cette exposition présente le résultat des fouilles réalisées en 2020 au Fief Limousin dirigée par Edith Peytremann.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. .

3 place Théophane Vénard Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

Archaeology Exhibition in Douessin, in partnership with INRAP and the Heritage Outreach Department of Doué-en-Anjou.

L’événement Médiathèque de Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME