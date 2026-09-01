Médiathèque de Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Doué-en-Anjou
Informations pratiques
Doué-en-Anjou
Médiathèque de Doué-la-Fontaine
3 place Théophane Vénard Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Exposition Archéologie en Douessin en partenariat avec l’INRAP et le service animation du patrimoine de Doué-en-Anjou.
Cette exposition présente le résultat des fouilles réalisées en 2020 au Fief Limousin dirigée par Edith Peytremann.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. .
3 place Théophane Vénard Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Archaeology Exhibition in Douessin, in partnership with INRAP and the Heritage Outreach Department of Doué-en-Anjou.
L’événement Médiathèque de Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Doué-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Yoga du rire dans les vignes Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou 18 septembre 2026
- Château de Maurepart Doué-en-Anjou 19 septembre 2026
- Château d’Echuilly Les-Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou 19 septembre 2026
- Musée aux Anciens Commerces Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 19 septembre 2026
- Les troglodytes du Chai de la Rose Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 19 septembre 2026