Médiathèque de Pleurtuit Rencontre et dédicace de TYEF Médiathèque L’Hirondelle Pleurtuit
samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque L'Hirondelle · Pleurtuit
Informations pratiques
Pleurtuit
Médiathèque de Pleurtuit Rencontre et dédicace de TYEF
Médiathèque L’Hirondelle 2 Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Dans le cadre de l’ exposition dédiée au héros Luc Dassaut, imaginé par Henri Vernes et revisité par TYEF
Rencontre et dédicace de TYEF samedi 24 octobre 10h à 12h et 14h à 17h. .
Médiathèque L’Hirondelle 2 Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13
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English :
L’événement Médiathèque de Pleurtuit Rencontre et dédicace de TYEF Pleurtuit a été mis à jour le 2026-08-31 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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