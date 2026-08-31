Médiathèque de Pleurtuit Rencontre et dédicace de TYEF Médiathèque L’Hirondelle Pleurtuit

Informations pratiques

Pleurtuit

Médiathèque de Pleurtuit Rencontre et dédicace de TYEF

Médiathèque L’Hirondelle 2 Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Dans le cadre de l’ exposition dédiée au héros Luc Dassaut, imaginé par Henri Vernes et revisité par TYEF

Rencontre et dédicace de TYEF samedi 24 octobre 10h à 12h et 14h à 17h. .

Médiathèque L’Hirondelle 2 Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13

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English :

L’événement Médiathèque de Pleurtuit Rencontre et dédicace de TYEF Pleurtuit a été mis à jour le 2026-08-31 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme