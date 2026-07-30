Médiathèque de Saumur Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Médiathèque de Saumur
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Rencontre (durée 1h). De l’abbaye de Saint-Florent à la médiathèque de Saumur une histoire de manuscrits.
Parmi les plus anciens ouvrages conservés à la médiathèque de Saumur figurent des manuscrits issus des saisines révolutionnaires à l’abbaye de Saint-Florent.
Alexis Kowalczyk, chercheur au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance et spécialiste de l’abbaye, présentera ses recherches et ses découvertes sur ces documents précieux une rencontre passionnante pour les curieux du patrimoine.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 19 septembre 2026 à partir de 14h30. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
Tour (1 hour). From the Abbey of Saint-Florent to the Saumur Media Library: A History of Manuscripts.
L’événement Médiathèque de Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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