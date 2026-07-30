Informations pratiques

Saumur

Médiathèque de Saumur

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Rencontre (durée 1h). De l’abbaye de Saint-Florent à la médiathèque de Saumur une histoire de manuscrits.

Parmi les plus anciens ouvrages conservés à la médiathèque de Saumur figurent des manuscrits issus des saisines révolutionnaires à l’abbaye de Saint-Florent.

Alexis Kowalczyk, chercheur au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance et spécialiste de l’abbaye, présentera ses recherches et ses découvertes sur ces documents précieux une rencontre passionnante pour les curieux du patrimoine.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 14h30. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour (1 hour). From the Abbey of Saint-Florent to the Saumur Media Library: A History of Manuscripts.

L’événement Médiathèque de Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME