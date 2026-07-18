Médiathèque Le Dôme Atelier cyanotype Médiathèque Saint-Claude

Informations pratiques

Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Atelier cyanotype

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 09:30:00

fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Médiathèque Le Dôme Atelier cyanotype

Jeudi 27 août de 9h30 à12h

Fleurs, soleil et créativité découvre le cyanotype et viens créer un marque-page unique en bleu magique !.

À partir de 6 ans .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

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English : Médiathèque Le Dôme Atelier cyanotype

L’événement Médiathèque Le Dôme Atelier cyanotype Saint-Claude a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)