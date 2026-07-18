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Médiathèque Le Dôme Atelier cyanotype Médiathèque Saint-Claude

jeudi 27 août 2026 · Médiathèque · Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Atelier cyanotype Médiathèque Saint-Claude

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
5 Place de l'Abbaye
Ville
39200 Saint-Claude
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Atelier cyanotype

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:30:00
fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Médiathèque Le Dôme Atelier cyanotype

Jeudi 27 août de 9h30 à12h

Fleurs, soleil et créativité découvre le cyanotype et viens créer un marque-page unique en bleu magique !.
À partir de 6 ans   .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16 

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English : Médiathèque Le Dôme Atelier cyanotype

L’événement Médiathèque Le Dôme Atelier cyanotype Saint-Claude a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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