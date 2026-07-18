Médiathèque Le Dôme Atelier cyanotype Médiathèque Saint-Claude
jeudi 27 août 2026 · Médiathèque · Saint-Claude
Informations pratiques
Saint-Claude
Médiathèque Le Dôme Atelier cyanotype
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:30:00
fin : 2026-08-27 12:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Médiathèque Le Dôme Atelier cyanotype
Jeudi 27 août de 9h30 à12h
Fleurs, soleil et créativité découvre le cyanotype et viens créer un marque-page unique en bleu magique !.
À partir de 6 ans .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
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English : Médiathèque Le Dôme Atelier cyanotype
L’événement Médiathèque Le Dôme Atelier cyanotype Saint-Claude a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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