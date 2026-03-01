Médiathèque Le Dôme Dictée Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Dictée

Début : 2026-03-19 18:30:00

fin : 2026-03-19 21:00:00

2026-03-19

Jeudi 19 mars 18h30

Un texte, une voix, des stylos en alerte la dictée devient un jeu collectif et convivial.

Adultes. .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

