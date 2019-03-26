Médiathèque Le Dôme Spectacle d’impro Médiathèque Saint-Claude
Médiathèque Le Dôme Spectacle d’impro Médiathèque Saint-Claude jeudi 26 mars 2026.
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-26 19:00:00
fin : 2026-03-26 21:00:00
2026-03-26
Jeudi 26 mars à 19h
Un personnage invisible prend forme à travers des scènes improvisées avec le public.
Dès 7 ans .
Sur réservation. .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
L’événement Médiathèque Le Dôme Spectacle d’impro Saint-Claude a été mis à jour le 2026-03-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)