Médiathèque Le Dôme Spectacle d’impro Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Spectacle d’impro Médiathèque Saint-Claude jeudi 26 mars 2026.

Médiathèque Le Dôme Spectacle d’impro

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 19:00:00
fin : 2026-03-26 21:00:00

Date(s) :
2026-03-26

Médiathèque Le Dôme Spectacle d’impro

Jeudi 26 mars à 19h

Un personnage invisible prend forme à travers des scènes improvisées avec le public.
Dès 7 ans .
Sur réservation.   .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Médiathèque Le Dôme Spectacle d’impro

L’événement Médiathèque Le Dôme Spectacle d’impro Saint-Claude a été mis à jour le 2026-03-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

Prochains événements à Saint-Claude