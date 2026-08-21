Médiation canine et café papote autour des DYS, Médiathèque De Vivonne, Vivonne

Informations pratiques

Médiation canine et café papote autour des DYS Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque De Vivonne Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Atelier de médiation canine à destination des enfants DYS animé par Pedagold et café papote pour les parents en présence de RéseauDYs86

Médiathèque De Vivonne 99 Grand’rue 86370 Vivonne Vivonne 86370 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549601143 https://bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr

Biblis en folie 2026

©Sandrine Chevailler