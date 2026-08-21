AGENDA · Vivonne
Médiation canine et café papote autour des DYS, Médiathèque De Vivonne, Vivonne
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque De Vivonne · Vivonne
Informations pratiques
Médiation canine et café papote autour des DYS Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque De Vivonne Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Atelier de médiation canine à destination des enfants DYS animé par Pedagold et café papote pour les parents en présence de RéseauDYs86
Médiathèque De Vivonne 99 Grand’rue 86370 Vivonne Vivonne 86370 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549601143 https://bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr
Biblis en folie 2026
©Sandrine Chevailler
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