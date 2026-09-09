Médiation dans les salles du musée : Atelier de croquis, Musée Toulouse-Lautrec, Albi

Informations pratiques

Médiation dans les salles du musée : Atelier de croquis 19 et 20 septembre Musée Toulouse-Lautrec Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Crayon en main, laissez libre cours à votre créativité ! Des ateliers de croquis en accès libre vous invitent à observer les œuvres autrement et à vous initier au dessin au cœur des salles du musée.

En continu tout le week-end, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Musée Toulouse-Lautrec Place Sainte-Cécile, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie +33563494870 https://musee-toulouse-lautrec.com Le palais de la Berbie, édifié par les évêques d’Albi au XIIIe siècle, constitue l’un des ensembles épiscopaux les mieux conservés de France. Transformé au fil des siècles en résidence princière, il devient musée au XXe siècle. Parking à proximité.

Crayon en main, laissez parler votre créativité ! Des ateliers de croquis en accès libre vous attendent dans les salles du musée.

©Musée Toulouse-Lautrec, Albi