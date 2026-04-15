Médiation flash La parole aux jouets, Centre d’histoire de la résistance, Lyon

Médiation flash La parole aux jouets Samedi 23 mai, 20h00 Centre d’histoire de la résistance Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Jeux et jouets ont bien des choses à nous raconter sur la vie des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Véritables témoins d’une époque, ils révèlent des histoires inédites et des parcours de vie singuliers. Au fil des espaces de l’exposition La guerre en jeux, les médiateurs du musée vous invitent à vous arrêter sur une sélection d’objets et à écouter leur histoire.

+ En accès libre

+ Durée : environ 5 min. par objet

Centre d’histoire de la résistance 14 Av. Berthelot, 69007 Lyon, France Lyon 69007 La Mouche Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478722311 https://www.chrd.lyon.fr/ Lyon, «capitale de la Résistance», se devait de créer un Centre d’histoire digne du rôle qui fut le sien durant l’Occupation. Aménagé dans l’ancienne École de santé militaire, à l’intérieur même des bâtiments où le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, a sévi, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation s’attache à être plus qu’un simple musée du souvenir. C’est un lieu fort et symbolique au service de l’Histoire et de la Mémoire. Un lieu qui invite à revisiter, à travers son exposition permanente, l’une des plus sombres périodes de notre histoire, et aussi un centre de réflexion ouvert, par ses nombreuses expositions temporaires, sur le monde contemporain tram T2, station Centre Berthelot Métro ligne B, arrêt Jean Macé ou ligne A arrêt Perrache Voiture : parc Berthelot, rue de Marseille Velo’V : station Centre Berthelot (rue Pasteur – angle avenue Berthelot)

Jeux et jouets ont bien des choses à nous raconter sur la vie des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Véritables témoins d’une époque, ils révèlent des histoires inédites et des parcours de à…

© P. Somnolet