Médiation flash Une histoire sensible : voir, toucher, écouter les objets, Centre d’histoire de la résistance, Lyon

Informations pratiques

Médiation flash

Une histoire sensible : voir, toucher, écouter les objets 19 et 20 septembre Centre d’histoire de la résistance Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fermez les yeux et mobilisez tous vos autres sens. Le CHRD vous invite à une nouvelle expérience de visite, au cours de laquelle l’Histoire ne se lit plus seulement du regard mais se découvre à travers des descriptions, des bruits, des matières et des odeurs. Pour cette découverte insolite, les médiateurs du musée vous donnent rendez-vous au fil du parcours permanent, autour d’une sélection d’objets.

Une occasion inédite d’appréhender de manière sensible l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Durée : 5 à 10 min. par objet

Centre d’histoire de la résistance 14 Av. Berthelot, 69007 Lyon, France Lyon 69007 7th Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478722311 https://www.chrd.lyon.fr/ Lyon, «capitale de la Résistance», se devait de créer un Centre d’histoire digne du rôle qui fut le sien durant l’Occupation. Aménagé dans l’ancienne École de santé militaire, à l’intérieur même des bâtiments où le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, a sévi, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation s’attache à être plus qu’un simple musée du souvenir. C’est un lieu fort et symbolique au service de l’Histoire et de la Mémoire. Un lieu qui invite à revisiter, à travers son exposition permanente, l’une des plus sombres périodes de notre histoire, et aussi un centre de réflexion ouvert, par ses nombreuses expositions temporaires, sur le monde contemporain

Fermez les yeux et mobilisez tous vos autres sens. Le CHRD vous invite à une nouvelle expérience de visite, au cours de laquelle l’Histoire ne se lit plus seulement du regard mais se découvre à des …

©RomainEtienne