Médiation volante à la découverte des collections, Musée de la chaussure, Romans-sur-Isère

Médiation volante à la découverte des collections Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la chaussure Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Les membres de l’association des Amis du Musées vous donnent rendez-vous au fil du parcours de visite et partageront leurs coups de cœur parmi les collections du musée… suivez le guide et profitez de leur éclairage passionné.

Musée de la chaussure Rue Bistour, 26100 Romans-sur-Isère, France Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475055181 https://www.museedelachaussure.fr La chaussure y apparaît comme témoin de civilisation et source d’inspiration à travers une collection encyclopédique représentative de cinq continents, de l’Antiquité au XXIe siècle. L’histoire mondiale de l’humanité chaussée de l’Antiquité à nos jours, est contée en dix-huit cellules. Des modèles d’exception d’André Perugia aux éblouissantes créations de Roger Vivier, en passant par Pfister, Sarkis Der Balian… les formes du XXe siècle se déclinent au pluriel et emboitent le pas sur le XXIe siècle. Une salle est consacrées aux entreprises chaussures du territoire. Ensemble de peintures liées au thème de la chaussure, « il y a la conviction, attendue mais forte – forte de son évidence -, que les objets sont et seront toujours mieux compris quand ils sont représentés en situation, intégrés à une scène ou à une représentation de la vie quotidienne… ».

Les membres de l’association des Amis du Musées vous donnent rendez-vous au fil du parcours de visite et partageront leurs coups de cœur parmi les collections du musée… suivez le guide et profitez de…

©Ville Romans sur Isère