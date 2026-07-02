Médiations flash: Les espèces en danger du muséum, Musée Saint-Loup (Beaux-Arts et archéologie, Muséum d’histoire naturelle), Troyes

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Médiations flash: Les espèces en danger du muséum 19 et 20 septembre Musée Saint-Loup (Beaux-Arts et archéologie, Muséum d’histoire naturelle) Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les richesses de notre planète, comprenez les menaces qui pèsent sur certaines espèces et apprenez comment scientifiques, associations et citoyens agissent pour préserver le vivant. À travers observations, échanges et anecdotes surprenantes, vous serez invités à porter un regard nouveau sur la nature qui nous entoure.

Par Martin Dehoux, médiateur culturel des musées.

Musée Saint-Loup (Beaux-Arts et archéologie, Muséum d’histoire naturelle) 1 rue Chrestien de Troyes, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 20 09 http://www.musees-troyes.com/ À deux pas de la cathédrale, l’ancienne abbaye Saint-Loup, fondée au début du Moyen Âge et reconstruite par la suite, abrite aujourd’hui le Musée des beaux-arts, d’archéologie et le Muséum. Le musée retrace l’histoire régionale, du Paléolithique au Haut Moyen Âge, avec des pièces remarquables comme la tombe à char de Bouranton ou l’Apollon de Vaupoisson. Le Muséum, unique en Champagne-Ardenne, présente une grande diversité d’espèces locales et exotiques. Le parcours des beaux-arts dévoile près de 300 œuvres du Moyen Âge au XIXeme siècle, dont des chefs-d’œuvre de Giotto, Rubens, Fragonard ou Corot. Le site est classé monument historique depuis 1963. Entrée par le jardin.

Découvrez les richesses de notre planète, comprenez les menaces qui pèsent sur certaines espèces et apprenez comment scientifiques, associations et citoyens agissent pour préserver le vivant. À et à…

© Carole Bell