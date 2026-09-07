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Méditation en pleine nature, Forêt du Bourgailh, Pessac

samedi 14 novembre 2026 · Forêt du Bourgailh · Pessac

Méditation en pleine nature, Forêt du Bourgailh, Pessac

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Forêt du Bourgailh
Adresse
160 avenue de Beutre pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Sur réservation

Méditation en pleine nature Samedi 14 novembre, 10h00 Forêt du Bourgailh Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T10:00:00+01:00 – 2026-11-14T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T10:00:00+01:00 – 2026-11-14T12:00:00+01:00

Offrez-vous une parenthèse de calme au cœur de la nature. Accompagné dans une pratique de méditation assise, vous apprendrez à porter votre attention sur la respiration, les sensations et l’instant présent afin d’apaiser l’activité mentale et de cultiver un sentiment de calme et de sérénité.

Accessible à tous, cet atelier invite à ralentir, à se recentrer et à découvrir les bienfaits de la méditation pour mieux accueillir les expériences du quotidien et améliorer son rapport aux autres.

À prévoir : un tapis de sol et un coussin épais (environ 20 cm).

Pour les mineurs, la présence d’un adulte est souhaité

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

En écho au spectacle Y’a de la joie

Photo © Écosite du Bourgailh

Forêt du Bourgailh 160 avenue de Beutre pessac Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] La Forêt du Bourgailh, forêt des découvertes avec un espace nature de 110 hectares, vous accueille et vous propose des activités autour de 3 grandes thématiques : la nature, le sport et la famille.
Déjà très fréquentée par les familles, les sportifs et les promeneurs, la Forêt du Bourgailh, avec ses aménagements inaugurés en juillet 2018, a pour ambition de devenir une destination loisirs majeure à l’échelle métropolitaine Horaires d’ouverture 2025 du point d’accueil et des serres tropicales :
Samedi 19 et dimanche 20 avril : de 10h à 13h et de 14h à 19h
À l’occasion du Printemps de la forêt du Bourgailh
Du 21 avril au 2 novembre inclus : les mercredis, week-ends et jours fériés de 14h à 18h
Le site de la forêt du Bourgailh est en accès libre pendant et en dehors de ces horaires.
Par l’association Écosite du Bourgailh

Écosite du Bourgailh

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