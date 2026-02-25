Méditation olfactive Rencontres Parfumées Château des Baumes Istres

Istres

Méditation olfactive Rencontres Parfumées

Samedi 30 mai 2026 de 9h à 11h30.

Divers créneaux 9h, 10h, 11h. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 11:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Méditations olfactives avec Stéphane Pietra et Félix Lemarchal. Une expérience sensorielle guidée mêlant parfum et introspection, pour explorer autrement les émotions et les paysages olfactifs. Les yeux fermés, laissez-vous porter par ce voyage sensoriel.

Stéphane Pietra, psychanalyste et hypnothérapeute, et Félix Lemarchal ont développé une approche qui transforme la perception du parfum en une expérience immersive et intime.



Grâce à une méditation guidée par la suggestion associée à chaque fragrance, ils font émerger des paysages olfactifs où l’invisible prend forme et où l’émotion se déploie.



Cette exploration ouvre de nouvelles perspectives sur l’acte même de sentir, en l’inscrivant dans une dimension poétique et introspective. C’est une manière inédite d’expérimenter le parfum non plus comme une simple empreinte olfactive mais comme une résonance intérieure, un dialogue entre l’odeur et l’inconscient, entre la matière et le souvenir.



Tout public

Durée 30 minutes

Gratuit

Créneaux à 9h, 10h et 11h



Dans le cadre de la 4ème édition des Rencontres Parfumées. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Olfactory meditations with Stéphane Pietra and Félix Lemarchal. A guided sensory experience combining fragrance and introspection, inviting you to explore emotions and olfactory landscapes in a different way. With your eyes closed, let yourself be carried through this sensory journey.

L’événement Méditation olfactive Rencontres Parfumées Istres a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Istres