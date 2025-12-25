Méditation pleine conscience à l’Espace Beauregard, Espace Beauregard Paris

Au programme :

– Rappel des bases de la méditation en début de cours

– 45 minutes de pratique de méditation pleine conscience en position assise – dont une partie restera non guidée

– Dialogues et partages avec questions-réponses à la fin du cours

L’objectif n’est pas de réussir une performance, mais de rester centré, attentif, présent à tout ce qui émerge dans cette expérience : pensées, images mentales, sensations corporelles, émotions…

Un réel entraînement pour approfondir sa pratique méditative.

Christiane Beaugé est une professionnelle enseignante de Méditation Pleine Conscience et du Programme MBSR Réduction du stress. Elle est aussi relaxologue et sophrologue.

Pour se centrer, être présent et attentif. L’expérience de méditer selon l’état d’esprit de la Méditation Pleine Conscience MBSR.

Le samedi 10 janvier 2026

de 11h00 à 12h30

Le samedi 24 janvier 2026

de 11h00 à 12h30

payant

17 euros.

Réduction accordée.

Public adultes.

Espace Beauregard Rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris

http://www.pleineconscience75.com espacebeauregard75@yahoo.fr



