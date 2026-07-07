Méditation sonore au handpan L’Atelier des possibles Arbois

Informations pratiques

Arbois

Méditation sonore au handpan

L’Atelier des possibles 5 Avenue Pasteur Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-07 20:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Offrez-vous un moment de calme et de reconnexion à travers une séance de médiation guidée accompagnée par les sonorités douces et enveloppantes du handpan.

Cette expérience invite à ralentir, à relâcher les tensions et à se recentrer grâce à une guidance progressive associée aux vibrations harmonieuses de l’instrument. Accessible à tous, sans prérequis, cette pratique favorise la détente, la pleine présence et le bien-être.

Animé par Shabda (cours, stage, … basé à Salins-les-Bains)

Sur inscription .

L’Atelier des possibles 5 Avenue Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 00 19 81 julien.paleologue@gmail.com

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English : Méditation sonore au handpan

L’événement Méditation sonore au handpan Arbois a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA