Méditation sonore au handpan L’Atelier des possibles Arbois
mardi 7 juillet 2026 · L'Atelier des possibles · Arbois
Informations pratiques
Arbois
Méditation sonore au handpan
L’Atelier des possibles 5 Avenue Pasteur Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07 20:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Offrez-vous un moment de calme et de reconnexion à travers une séance de médiation guidée accompagnée par les sonorités douces et enveloppantes du handpan.
Cette expérience invite à ralentir, à relâcher les tensions et à se recentrer grâce à une guidance progressive associée aux vibrations harmonieuses de l’instrument. Accessible à tous, sans prérequis, cette pratique favorise la détente, la pleine présence et le bien-être.
Animé par Shabda (cours, stage, … basé à Salins-les-Bains)
Sur inscription .
L’Atelier des possibles 5 Avenue Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 00 19 81 julien.paleologue@gmail.com
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English : Méditation sonore au handpan
L’événement Méditation sonore au handpan Arbois a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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