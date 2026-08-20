MEDITATION ~YOGA TIBETAIN TRULKHOR~RELAXATION BOL TIBETAIN. 11, 12 et 13 septembre 2026. Studio Nataraja, 43 rue Eugène Le Roy 33000 BORDEAUX, Studio Nataraja yoga, Bordeaux
vendredi 11 septembre 2026 · Studio Nataraja yoga · Bordeaux
Informations pratiques
MEDITATION ~YOGA TIBETAIN TRULKHOR~RELAXATION BOL TIBETAIN. 11, 12 et 13 septembre 2026. Studio Nataraja, 43 rue Eugène Le Roy 33000 BORDEAUX 11 – 13 septembre Studio Nataraja yoga Gironde
Règlement de la participation par internet via le lien https://www.geshelhundup.com/don-donate/ou sur place en chèque ou espèces:
. En présentiel: 50€ par jour, 100€ pour 2 jours, 120€ pour les 3 jours
. En ligne via zoom: 40€ par jour
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T09:30:00+02:00 – 2026-09-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00
Geshe Lhundup nous présentera sa tradition originaire du Zhang Zhung, région mythique de l’Himalaya et ses pratiques fondées sur les principes de la sagesse primordiale, de la compassion, de l’union avec la nature.
Lors de cette rencontre, nous pratiquerons, avec Geshe Lhundup, la méditation, les 5 tsa-lung du Trulkhor, mouvements du corps associés à une technique respiratoire permettant d’harmoniser nos énergies, calmer le mental et pacifier nos émotions. Nous nous relaxerons avec les sons du bol Tibétain.
Studio Nataraja yoga 43 rue Eugène Le Roy 33000 BORDEAUX Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « retraite.gl@gmail.com »}]
Lors de cette rencontre, nous pratiquerons, avec Geshe Lhundup, la méditation, les 5 tsa-lung du Trulkhor. Nous nous relaxerons avec les sons du bol Tibétain.
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