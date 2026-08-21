Un globe des mondes, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Un globe des mondes 11 septembre – 4 décembre, certains vendredis Musée d’Aquitaine Gironde

Sans réservation, dans la limite des places disponibles. La visite étant proposée par notre partenaire, elle est gratuite. Entrée du musée : 6€ plein tarif jusqu’au 15 octobre puis 8€ plein tarif à partir du 16 octobre 2026. Détails des tarif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T12:15:00+02:00 – 2026-09-11T13:15:00+02:00

Fin : 2026-12-04T12:15:00+01:00 – 2026-12-04T13:15:00+01:00

Visite proposée par l’équipe du GeoDock

L’exposition «Un globe, des mondes » propose une exploration scientifique et artistique de ces représentations planétaires. Elle invite à retracer l’histoire des globes virtuels et à les déconstruire, à interroger leur performativité sur nos imaginaires ; et nous incite à envisager des écritures géographiques alternatives du monde.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/443

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/443 »}]

Visite commentée

Exposition Un globe des mondes 2026 © Frédéric Deval