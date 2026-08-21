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Un globe des mondes, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

vendredi 11 septembre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

Un globe des mondes, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.  La visite étant proposée par notre partenaire, elle est gratuite. Entrée du musée : 6€ plein tarif jusqu'au 15 octobre puis 8€ plein tarif à partir du 16 octobre 2026. Détails des tarif

Un globe des mondes 11 septembre – 4 décembre, certains vendredis Musée d’Aquitaine Gironde

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.  La visite étant proposée par notre partenaire, elle est gratuite. Entrée du musée : 6€ plein tarif jusqu’au 15 octobre puis 8€ plein tarif à partir du 16 octobre 2026. Détails des tarif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T12:15:00+02:00 – 2026-09-11T13:15:00+02:00
Fin : 2026-12-04T12:15:00+01:00 – 2026-12-04T13:15:00+01:00

Visite proposée par l’équipe du GeoDock

L’exposition «Un globe, des mondes » propose une exploration scientifique et artistique de ces représentations planétaires. Elle invite à retracer l’histoire des globes virtuels et à les déconstruire, à interroger leur performativité sur nos imaginaires ; et nous incite à envisager des écritures géographiques alternatives du monde.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/443

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/443 »}]
Visite commentée

Exposition Un globe des mondes 2026 © Frédéric Deval

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