Un globe des mondes, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
vendredi 11 septembre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
Un globe des mondes 11 septembre – 4 décembre, certains vendredis Musée d’Aquitaine Gironde
Sans réservation, dans la limite des places disponibles. La visite étant proposée par notre partenaire, elle est gratuite. Entrée du musée : 6€ plein tarif jusqu’au 15 octobre puis 8€ plein tarif à partir du 16 octobre 2026. Détails des tarif
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T12:15:00+02:00 – 2026-09-11T13:15:00+02:00
Fin : 2026-12-04T12:15:00+01:00 – 2026-12-04T13:15:00+01:00
Visite proposée par l’équipe du GeoDock
L’exposition «Un globe, des mondes » propose une exploration scientifique et artistique de ces représentations planétaires. Elle invite à retracer l’histoire des globes virtuels et à les déconstruire, à interroger leur performativité sur nos imaginaires ; et nous incite à envisager des écritures géographiques alternatives du monde.
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/443
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/443 »}]
Visite commentée
Exposition Un globe des mondes 2026 © Frédéric Deval
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Découverte de la faune et flore de la Réserve Ecologique des Barails au fil des saisons, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux 22 août 2026
- Balade Miam-Miam aux Capucins : du chasseur-cueilleur au fast food Saint Michel (RDV communiqué à l’inscription) Bordeaux 22 août 2026
- RADIO BALADO • Audrey Saffré, BORDEAUX Piscine Judaïque, Bordeaux 24 août 2026
- Quartiers Sports au Parc Carle Vernet, Parc Carle Vernet, Bordeaux 25 août 2026
- LES FABLES DE MARIE DE FRANCE • Maesta-Théâtre, BORDEAUX Préau du CESDA Robert Chapon, Bordeaux 26 août 2026