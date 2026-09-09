« SYMBIOCÈNE » : 3 œuvres sur l’harmonie entre l’humain & le reste du vivant, avec LICHEN, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

« SYMBIOCÈNE » : 3 œuvres sur l’harmonie entre l’humain & le reste du vivant, avec LICHEN Vendredi 11 septembre, 11h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T11:00:00+02:00 – 2026-09-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T11:00:00+02:00 – 2026-09-11T18:00:00+02:00

Comment construire une relation plus harmonieuse et équilibrée avec la nature ?

À travers leurs recherches et leurs créations, ces artistes explorent les conditions d’une coexistence renouvelée entre les êtres humains et leur environnement.

Leurs œuvres questionnent les formes de dialogue possibles avec le vivant et ouvrent la voie à de nouvelles façons de partager savoirs, expériences et sensibilités.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Sept artistes pluridisciplinaires se réunissent autour du concept du « Symbiocène », une invitation à repenser notre place au sein du vivant. Symbiocène Exposition