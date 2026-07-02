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Méditerranée, Concert, Médiathèque Vieux-Lille, Lille

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Vieux-Lille · Lille

Méditerranée, Concert, Médiathèque Vieux-Lille, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Vieux-Lille
Adresse
/27 place Louise de Bettignies
Ville
59800 Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Méditerranée, Concert Samedi 3 octobre, 18h30 Médiathèque Vieux-Lille Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

De 18h30 à 19h30
Emma Prat chante des chansons venues d’Espagne et de Grèce ; Theo Kaiser, aime raconter ces mêmes histoires avec sa guitare. Emma et Theo continuent leur voyage en composant leurs propres mélodies, nourries de ces musiques autour desquelles ils se sont découverts.
Vieux-Lille
#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie

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Emma Prat et Theo Kaiser chantent des chansons venues d’Espagne et de Grèce.

Collectif In Illo Tempore _ Emma Pratt _ Théo Kaiser

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