Méditerranée, Concert, Médiathèque Vieux-Lille, Lille
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Vieux-Lille · Lille
Informations pratiques
Méditerranée, Concert Samedi 3 octobre, 18h30 Médiathèque Vieux-Lille Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
De 18h30 à 19h30
Emma Prat chante des chansons venues d’Espagne et de Grèce ; Theo Kaiser, aime raconter ces mêmes histoires avec sa guitare. Emma et Theo continuent leur voyage en composant leurs propres mélodies, nourries de ces musiques autour desquelles ils se sont découverts.
Vieux-Lille
#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie
Médiathèque Vieux-Lille /27 place Louise de Bettignies Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]
Emma Prat et Theo Kaiser chantent des chansons venues d’Espagne et de Grèce.
Collectif In Illo Tempore _ Emma Pratt _ Théo Kaiser
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