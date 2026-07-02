Méditerranée, Concert, Médiathèque Vieux-Lille, Lille

Informations pratiques

Méditerranée, Concert Samedi 3 octobre, 18h30 Médiathèque Vieux-Lille Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

De 18h30 à 19h30

Emma Prat chante des chansons venues d’Espagne et de Grèce ; Theo Kaiser, aime raconter ces mêmes histoires avec sa guitare. Emma et Theo continuent leur voyage en composant leurs propres mélodies, nourries de ces musiques autour desquelles ils se sont découverts.

Vieux-Lille

#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie

Médiathèque Vieux-Lille /27 place Louise de Bettignies Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]

Emma Prat et Theo Kaiser chantent des chansons venues d’Espagne et de Grèce.

Collectif In Illo Tempore _ Emma Pratt _ Théo Kaiser