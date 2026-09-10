MÉDUSÉE THÉÂTRE SORANO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MÉDUSÉE

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04 21:00:00

fin : 2027-02-04 22:30:00

Date(s) :

2027-02-04 2027-02-05

Médusa, créature mythique et cabarétique, enrage serpents sifflants sur sa tête, morsures brillantes sur son corps, regard pétrifiant.

Du fond de sa grotte, elle démêle ses cheveux grouillants, délie les langues et demande Justice Athéna, tu es là ?

Cette histoire, c’est aussi celle d’un amour ; l’amour de soi, celui des autres l’amour à transformer, à retrouver.

Quand les mots lui manquent, elle chante avec ses sœurs-gorgones chansons sorties de sa chambre d’adolescente ou de sa grotte reculée.

Face à nous, Médusa et ses sœurs nomment tout les rêves romantiques, les viols, les combats, les métamorphoses et inventent de nouveaux chemins de réparation.

Avertissement Cette pièce traite de violences sexuelles. 9 .

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr

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English :

Medusa, a mythical and grotesque creature, rages—with hissing snakes on her head, gleaming fangs on her body, and a petrifying gaze.

L’événement MÉDUSÉE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE