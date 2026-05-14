Meet & Play Bar Les LimogÉs Limoges

Limoges

Meet & Play

Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Meet & Play, c’est quoi ? C’est une soirée hybride entre jeux de société et des rencontres alternatives.

Nous vous proposons de venir seul-e ou a plusieurs pour une soirée de rencontres. Ces rencontres se passeront en 40 minutes, autour d’une table de 3 à 6 personnes, avec un jeu de société ayant pour but de faciliter la discussion et la connaissance de l’autre. .

Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Meet & Play

L’événement Meet & Play Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole