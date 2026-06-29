MEET THE BIZZ : DJ set La Javelle / Meet The Bizz Paris samedi 18 juillet 2026.

La Javelle donne carte blanche à Meet The Bizz pour une soirée musicale portée par l’univers d’Armel Bizzman. DJ parisien et host de l’émission « La Passe D » sur Rinse France, il fait circuler les nuits de la capitale entre RnB, rap, trap, afro, dancehall et variété. Cette soirée invite le public à retrouver ce mélange de styles, de références et d’énergies qui compose le « Bizz Effect » : une manière de faire du DJ set un moment collectif, généreux et fédérateur.

Dans le cadre de la programmation de Bercy Encore 2026, La Javelle donne carte blanche à Meet The Bizz pour une soirée DJ set.

Le samedi 18 juillet 2026

de 17h00 à 00h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-18T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-18T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-18T17:00:00+02:00_2026-07-18T00:00:00+02:00

La Javelle / Meet The Bizz 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris



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