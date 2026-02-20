MEETING AÉRIEN DE CARCASSONNE

Carcassonne Aude

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Le Meeting Aérien à Carcassonne par l’association Des Etoiles et des Ailes sera de retour pour une deuxième édition à l’aéroport de Carcassonne.

Une large thématique sera consacrée à la Défense nationale. Un sujet d’actu, dans un contexte géopolitique mondial très incertain…

L’association Des Etoiles et des Ailes souhaite valoriser l’Armée de l’Air et de l’Espace, son potentiel, son matériel, son engagement, ses hommes, ses nombreux métiers…

Les militaires seront sans doute présents au sol, avec plusieurs simulateurs (+ de 2500 utilisateurs ravis, lors du premier meeting en 2025) et dans le cadre du Forum de l’insertion, de la formation et de l’emploi.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie

English :

The Meeting Aérien à Carcassonne by the association Des Etoiles et des Ailes will be back for a second edition at Carcassonne airport.

A broad theme will be devoted to national defense. A highly topical subject, in a highly uncertain global geopolitical context…

The Des Etoiles et des Ailes association wishes to promote the Air and Space Force, its potential, its equipment, its commitment, its men and women, and its many professions…

The military will undoubtedly be present on the ground, with several simulators (over 2,500 delighted users at the first meeting in 2025) and at the Forum de l’insertion, de la formation et de l’emploi.

