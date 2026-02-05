Varzy

Meeting EQUI-HANDI à la ferme équestre de Poifond

Domaine de Poifond Varzy Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 10:00:00

fin : 2026-05-28 16:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Meeting EQUI-HANDI à la ferme de Poifond Ateliers ouverts à tous-tes, cavalier ou non cavalier Pansage, maniabilité à cheval et/ou à pied, attelage et/ou voltige Grâce au contact créé lors des soins du cheval, grâce à différents exercices et jeux, le cheval est un formidable allié pour entrer en relation d’aide. Ces séances apportent aux pratiquants des bienfaits à plusieurs niveaux valorisation, gestion émotionnelle, confiance en soi, concentration, équilibre et posture, éveil sensitif et sensoriel…

Fiche d’inscription et règlement (20€ par participant) à retourner avant le 18 mai 2026 .

Domaine de Poifond Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 47 59 ferme.equestre58@gmail.com

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English : Meeting EQUI-HANDI à la ferme équestre de Poifond

L’événement Meeting EQUI-HANDI à la ferme équestre de Poifond Varzy a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Clamecy Haut Nivernais