Meeting EQUI-HANDI à la ferme équestre de Poifond Varzy
Meeting EQUI-HANDI à la ferme équestre de Poifond Varzy jeudi 28 mai 2026.
Varzy
Meeting EQUI-HANDI à la ferme équestre de Poifond
Domaine de Poifond Varzy Nièvre
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 10:00:00
fin : 2026-05-28 16:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Meeting EQUI-HANDI à la ferme de Poifond Ateliers ouverts à tous-tes, cavalier ou non cavalier Pansage, maniabilité à cheval et/ou à pied, attelage et/ou voltige Grâce au contact créé lors des soins du cheval, grâce à différents exercices et jeux, le cheval est un formidable allié pour entrer en relation d’aide. Ces séances apportent aux pratiquants des bienfaits à plusieurs niveaux valorisation, gestion émotionnelle, confiance en soi, concentration, équilibre et posture, éveil sensitif et sensoriel…
Fiche d’inscription et règlement (20€ par participant) à retourner avant le 18 mai 2026 .
Domaine de Poifond Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 47 59 ferme.equestre58@gmail.com
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English : Meeting EQUI-HANDI à la ferme équestre de Poifond
L’événement Meeting EQUI-HANDI à la ferme équestre de Poifond Varzy a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Clamecy Haut Nivernais
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