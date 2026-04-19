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Meeting Perche et dique à Saint-Quentin Saint-Quentin

Meeting Perche et dique à Saint-Quentin Saint-Quentin vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Rue des Anciens Combattants d'Afr. du N.

Ville : 02100 Saint-Quentin

Département : Aisne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Saint-Quentin

Meeting Perche et dique à Saint-Quentin

Rue des Anciens Combattants d’Afr. du N. Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Le Stade Saint-Quentinois organise une journée meeting perche et disque le vendredi 1er mai 2026 au stade Paul Debresie à partir de 14h.
Perche concours de niveau en fonction des engagés, de benjamins à masters.
Disque concours benjamins à masters.

Infos et renseignements au 06 13 75 33 54
Et sur facebook et instagram stadesaintquentinois.
Le Stade Saint-Quentinois organise une journée meeting perche et disque le vendredi 1er mai 2026 au stade Paul Debresie à partir de 14h.
Perche concours de niveau en fonction des engagés, de benjamins à masters.
Disque concours benjamins à masters.

Infos et renseignements au 06 13 75 33 54
Et sur facebook et instagram stadesaintquentinois.   .

Rue des Anciens Combattants d’Afr. du N. Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 13 75 33 54 

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English :

The Stade Saint-Quentinois organizes a pole vault and discus meeting on Friday May 1, 2026 at the Paul Debresie stadium, starting at 2pm.
Pole vault: competitions according to the number of participants, from benjamins to masters.
Discus: competitions from benjamins to masters.

For further information, call 06 13 75 33 54
And on facebook and instagram stadesaintquentinois.

L’événement Meeting Perche et dique à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT du Saint-Quentinois

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