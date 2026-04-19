Saint-Quentin

Meeting Perche et dique à Saint-Quentin

Rue des Anciens Combattants d’Afr. du N. Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le Stade Saint-Quentinois organise une journée meeting perche et disque le vendredi 1er mai 2026 au stade Paul Debresie à partir de 14h.

Perche concours de niveau en fonction des engagés, de benjamins à masters.

Disque concours benjamins à masters.

Infos et renseignements au 06 13 75 33 54

Et sur facebook et instagram stadesaintquentinois.

Le Stade Saint-Quentinois organise une journée meeting perche et disque le vendredi 1er mai 2026 au stade Paul Debresie à partir de 14h.

Perche concours de niveau en fonction des engagés, de benjamins à masters.

Disque concours benjamins à masters.

Infos et renseignements au 06 13 75 33 54

Et sur facebook et instagram stadesaintquentinois. .

Rue des Anciens Combattants d’Afr. du N. Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 13 75 33 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Stade Saint-Quentinois organizes a pole vault and discus meeting on Friday May 1, 2026 at the Paul Debresie stadium, starting at 2pm.

Pole vault: competitions according to the number of participants, from benjamins to masters.

Discus: competitions from benjamins to masters.

For further information, call 06 13 75 33 54

And on facebook and instagram stadesaintquentinois.

L’événement Meeting Perche et dique à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT du Saint-Quentinois