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Mégothon – Participez à une collecte de mégots ! Place du Commerce Nantes

Mégothon – Participez à une collecte de mégots ! Place du Commerce Nantes

Mégothon – Participez à une collecte de mégots ! Place du Commerce Nantes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place du Commerce

Adresse : .

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 10:00 – 14:00
Gratuit : oui  Tout public 

L’antenne bénévole de Nantes de Wings of the Ocean vous invite à participer au grand ramassage de mégôts national du Mégothon. Le ramassage sera ambulant : nous partirons de l’arrêt Commerce pour aller jusqu’à la croisée des trams !???? En savoir plusAu programme :• Un temps de ramassage• Un temps de sensibilisation sur le sujet de la pollution des mégôts sur l’océan.Matériel requis : Nous vous fournissons les sacs, les gants, aucun autre matériel n’est requis. En fonction de la météo, pensez juste à prendre lunettes de soleil, bob, crème solaire ou parapluie.Pensez à vous inscrire à l’événement par mail pour toute question et être tenu informé de tout changement de programmation : antenne-nantes@wingsoftheocean.org

Place du Commerce Centre-ville Nantes 44000

Mégothon à Nantes


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