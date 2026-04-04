Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MEHDI DJAADI LE PONANT Pace

MEHDI DJAADI LE PONANT Pace

MEHDI DJAADI LE PONANT Pace mercredi 10 février 2027.

Lieu : LE PONANT

Adresse : BD DUMAINE DE LA JOSSERIE

Ville : 35740 Pace

Département : 35

Début : 2027-02-10

Fin : 2027-02-10

Heure de début : 20:00

MEHDI DJAADI Début : 2027-02-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PONANT BD DUMAINE DE LA JOSSERIE 35740 Pace 35

À voir aussi à Pace (35)