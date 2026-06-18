Mehdi Djaadi Roubaix

Roubaix

Mehdi Djaadi

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 20:00:00

fin : 2026-10-07 21:15:00

Date(s) :

2026-10-07

Après le succès de _Coming Out_, nommé aux Molières 2023, Mehdi Djaadi revient avec Couleur Framboise, un seul-en-scène intime et profondément humain.

Cette fois, il aborde avec humour et sincérité un sujet rarement évoqué l’infertilité masculine. À travers son propre parcours, il questionne la masculinité, la parentalité, mais aussi les liens entre religion, société et espoir.

Mêlant émotion, réflexion et éclats de rire, Mehdi Djaadi transforme cette épreuve personnelle en un récit universel dans lequel chacun peut se reconnaître. Mis en scène par Thibaut Evrard, le spectacle séduit par sa justesse et sa sensibilité, alternant moments drôles, touchants et profondément sincères. Une ode à la résilience et à l’espoir, portée par une parole authentique et lumineuse.

Après le succès de _Coming Out_, nommé aux Molières 2023, Mehdi Djaadi revient avec Couleur Framboise, un seul-en-scène intime et profondément humain.

Cette fois, il aborde avec humour et sincérité un sujet rarement évoqué l’infertilité masculine. À travers son propre parcours, il questionne la masculinité, la parentalité, mais aussi les liens entre religion, société et espoir.

Mêlant émotion, réflexion et éclats de rire, Mehdi Djaadi transforme cette épreuve personnelle en un récit universel dans lequel chacun peut se reconnaître. Mis en scène par Thibaut Evrard, le spectacle séduit par sa justesse et sa sensibilité, alternant moments drôles, touchants et profondément sincères. Une ode à la résilience et à l’espoir, portée par une parole authentique et lumineuse. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Following the success of *Coming Out*, which was nominated for the 2023 Molières, Mehdi Djaadi returns with *Couleur Framboise*, an intimate and deeply human one-man show.

This time, he tackles a rarely discussed topic—male infertility—with humor and sincerity. Through his own journey, he explores masculinity and parenthood, as well as the connections between religion, society, and hope.

Blending emotion, reflection, and bursts of laughter, Mehdi Djaadi transforms this personal ordeal into a universal story in which everyone can see themselves reflected. Directed by Thibaut Evrard, the show captivates with its authenticity and sensitivity, alternating between moments that are funny, touching, and deeply sincere. An ode to resilience and hope, carried by authentic and luminous storytelling.

L’événement Mehdi Djaadi Roubaix a été mis à jour le 2026-06-16 par Hauts-de-France Tourisme