Melancholia, Cinéma LUX, Caen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-23T09:00:00+01:00 – 2026-03-23T11:10:00+01:00
Projection suivie d’une conférence de Cyrielle VINCENT.

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=A02G5 »}]
Uia cinéma nordique – À l’occasion de leur mariage, Justine et Michael donnent une somptueuse réception dans la maison de la sœur de Justine et de son beau-frère. Pendant ce temps, la planète Melan… Cinéma LUX Melancholia