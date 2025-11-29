Meli-concert AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE Parthenay

Meli-concert

AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Les élèves vous donnent rendez-vous pour partager un moment musical. Venez nombreux les encourager ! .

AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45 ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Meli-concert

L’événement Meli-concert Parthenay a été mis à jour le 2026-02-05 par CC Parthenay Gâtine