Meli-concert Auditorium de l’école de musique Parthenay
Meli-concert Auditorium de l’école de musique Parthenay mardi 16 juin 2026.
Parthenay
Meli-concert
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 19:00:00
fin : 2026-06-16 20:00:00
Date(s) :
2026-06-16
Les élèves vous donnent rendez-vous pour partager un moment musical. Venez nombreux les encourager ! .
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45 ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Meli-concert
L’événement Meli-concert Parthenay a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Parthenay Gâtine
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