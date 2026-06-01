Meli-concert Auditorium de l’école de musique Parthenay mardi 16 juin 2026.

Parthenay

Meli-concert

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:00:00

fin : 2026-06-16 20:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Les élèves vous donnent rendez-vous pour partager un moment musical. Venez nombreux les encourager ! .

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45 ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Meli-concert

L’événement Meli-concert Parthenay a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Parthenay Gâtine