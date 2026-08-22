Informations pratiques

Sète

MELI MELO

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-06

fin : 2027-01-06

Date(s) :

2027-01-06 2027-01-09

Un spectacle sensible et poétique qui aborde avec douceur, les thèmes du voyage, de l’accueil et de la différence, à hauteur d’enfant.

Conte Musical et Visuel De 10 mois à 5 ans

L’avis du Théâtre de Poche : UN VOYAGE TENDRE !

Un spectacle sensible et poétique qui aborde avec douceur, les thèmes du voyage, de l’accueil et de la différence, à hauteur d’enfant.

Il était une fois, deux éléphants. Meli et Melo. Très amoureux, ils allaient bientôt devenir les parents du petit éléphant que Meli portait dans son ventre. Melo était très inquiet, en effet de mémoire d’éléphant, cela faisait bien longtemps que l’on avait vu si peu d’eau au pays des éléphants. Or avec un petit enfant, il fallait beaucoup d’eau pour qu’il puisse boire, se laver et être en bonne santé.

Devrions nous partir ? s’interrogea Meli Il serait plus sage en effet de quitter notre maison pour l’arrivée du petit répondit Melo. Ce qui fut dit fut fait, Meli et Melo partirent pour de nouvelles contrées.

Lili la conteuse .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MELI MELO

A sensitive and poetic performance that gently explores the themes of travel, hospitality, and difference, told from a child’s perspective.

L’événement MELI MELO Sète a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau