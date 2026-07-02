Mélissa Laveaux, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Mélissa Laveaux Jeudi 3 décembre, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

de 21€ à 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T20:30:00+01:00 – 2026-12-03T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-03T20:30:00+01:00 – 2026-12-03T22:00:00+01:00

Entre souvenirs d’enfance, rituels et exorcismes, les voix de Mélissa et de sa soeur Cassandre se répondent sur l’album, tissant un lien entre mémoire et fantômes. Composé avec son entourage musical et des invités, l’album mêle pop indé, fingerpicking psychédélique et influences rock latino, en créant une atmosphère à la fois inquiétante et délicate. Chaque morceau est un exutoire, un dialogue avec les esprits et une exploration du corps confronté à la vulnérabilité et au handicap. À travers des références littéraires et des engagements politiques, Mélissa transforme sa sensibilité en force artistique : composer avec ses fragilités devient son arme ultime, offrant une musique intime, engagée et puissante.

En coproduction avec Pannonica

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

Mélissa Laveaux revient avec son nouvel album At My Softest…, nourri de 40 ans de rencontres avec la mort et des expériences intimes marquées par la maladie et par sa famille haïtienne.

Elijah Ndoumbe