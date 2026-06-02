Mélite est la première pièce de Pierre Corneille. Il l’écrit

en 1625, alors qu’il n’a que 19 ans. Elle est considérée comme la première

comédie de mœurs, à une époque où « On n’avait jamais vu jusque-là que la

comédie fît rire sans personnages ridicules, tels que les valets bouffons, les

parasites, les capitaines, les docteurs, etc. » dixit Corneille lui-même.

Un peu mal fagotée, mal finie, de guingois, le jeune

Corneille met dans cette première pièce beaucoup des ingrédients qui feront son

théâtre plus tard, il y critique vertement une jeunesse dorée que l’on pourrait

retrouvée aujourd’hui dans les écoles de commerces. C’est d’ailleurs le parti

que nous avons pris. Tout se passe ici à la Satie Business School, en soirée,

dans la cafèt’, sur la petite place où sont les maisons d’une même caste. Et si

les conventions ont quelques peu changées en quatre siècles, elles n’en restent

pas moins l’expression d’une bourgeoisie qui se sait détentrice du pouvoir et

d’une jeunesse qui prend le temps de s’éprouver avant que d’entrer dans la vie

professionnelle qui ne lui laissera de temps que pour accumuler toujours plus,

faire fructifier le patrimoine, enrichir l’héritage, conserver l’ordre social…

Félix Pruvost

Distribution :

Avec la classe de cycle 1 en art dramatique du conservatoire

Erik Satie :

Clémence BEJANIN, Lola

CREUSAT, Elliot DAURAT, Nell DÉAL, Julia ERIN, Mell FLEURY, Léandre FREITAS

BARREIRA, Camille LEDRU, Leane MADEC,

Emma NIKIEMA, Colombe SCHÉRER, Chiara

SIRAGUSA-GARDINER, Bianca VALCESCHINI, Juliette WIPPLER

Assistant à la mise en scène : Camille THOREAU-LA SALLE

Rôle :

Eraste amoureux : Clémence / Eraste jaloux : Léandre /

Eraste fou : Nell / Mélite 1 : Lola / Mélite 2 : Julia / Philandre 1 : Juliette

/ Philandre 2 : Elliot / Tirsis 1 : Bianca / Tirsis 2 : Mell / Tirsis 3 :

Camille / Meilleure amie de Mélite : Léane / Cliton : Colombe /

Lisis : Léandre / Cloris 1 : Emma / Cloris 2 : Colombe / Cloris 3 :

Chiara

La classe de cycle 1 en art dramatique du conservatoire Erik Satie vous invite a la découverte de « Mélite » la première pièce écrite par Pierre Corneille à l’âge de 19 ans.

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T21:30:00+02:00

Théâtre de la Rochefoucauld 22 rue Malar 75007 Paris

dac-cma7communication@paris.fr



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