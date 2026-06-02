« Mélite » de Pierre Corneille Théâtre de la Rochefoucauld Paris
« Mélite » de Pierre Corneille Théâtre de la Rochefoucauld Paris samedi 6 juin 2026.
Mélite est la première pièce de Pierre Corneille. Il l’écrit
en 1625, alors qu’il n’a que 19 ans. Elle est considérée comme la première
comédie de mœurs, à une époque où « On n’avait jamais vu jusque-là que la
comédie fît rire sans personnages ridicules, tels que les valets bouffons, les
parasites, les capitaines, les docteurs, etc. » dixit Corneille lui-même.
Un peu mal fagotée, mal finie, de guingois, le jeune
Corneille met dans cette première pièce beaucoup des ingrédients qui feront son
théâtre plus tard, il y critique vertement une jeunesse dorée que l’on pourrait
retrouvée aujourd’hui dans les écoles de commerces. C’est d’ailleurs le parti
que nous avons pris. Tout se passe ici à la Satie Business School, en soirée,
dans la cafèt’, sur la petite place où sont les maisons d’une même caste. Et si
les conventions ont quelques peu changées en quatre siècles, elles n’en restent
pas moins l’expression d’une bourgeoisie qui se sait détentrice du pouvoir et
d’une jeunesse qui prend le temps de s’éprouver avant que d’entrer dans la vie
professionnelle qui ne lui laissera de temps que pour accumuler toujours plus,
faire fructifier le patrimoine, enrichir l’héritage, conserver l’ordre social…
Félix Pruvost
Distribution :
Avec la classe de cycle 1 en art dramatique du conservatoire
Erik Satie :
Clémence BEJANIN, Lola
CREUSAT, Elliot DAURAT, Nell DÉAL, Julia ERIN, Mell FLEURY, Léandre FREITAS
BARREIRA, Camille LEDRU, Leane MADEC,
Emma NIKIEMA, Colombe SCHÉRER, Chiara
SIRAGUSA-GARDINER, Bianca VALCESCHINI, Juliette WIPPLER
Assistant à la mise en scène : Camille THOREAU-LA SALLE
Eraste amoureux : Clémence / Eraste jaloux : Léandre /
Eraste fou : Nell / Mélite 1 : Lola / Mélite 2 : Julia / Philandre 1 : Juliette
/ Philandre 2 : Elliot / Tirsis 1 : Bianca / Tirsis 2 : Mell / Tirsis 3 :
Camille / Meilleure amie de Mélite : Léane / Cliton : Colombe /
Lisis : Léandre / Cloris 1 : Emma / Cloris 2 : Colombe / Cloris 3 :
Chiara
La classe de cycle 1 en art dramatique du conservatoire Erik Satie vous invite a la découverte de « Mélite » la première pièce écrite par Pierre Corneille à l’âge de 19 ans.
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T21:30:00+02:00
Théâtre de la Rochefoucauld 22 rue Malar 75007 Paris
dac-cma7communication@paris.fr
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