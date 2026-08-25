Mélodie Fontaine Sainte-Savine
vendredi 6 novembre 2026 · Sainte-Savine
Informations pratiques
Sainte-Savine
Mélodie Fontaine
L’Art Déco Sainte-Savine Aube
Tarif : 12 – 12 – 12 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Qui n’a jamais éclaté de rire en regardant quelqu’un se casser la figure ? Personne. Avec une énergie débordante et un sens aigu de l’autodérision, Mélodie Fontaine transforme les galères du quotidien en un spectacle hilarant, sincère et terriblement humain.
>> La presse en parle
Mélodie Fontaine est tordante Femme actuelle
Un véritable phénomène comique ! Le Progrès
>> Révélation humour 2024 pour la FNAC .
L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr
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English :
L’événement Mélodie Fontaine Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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