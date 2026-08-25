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AGENDA · Sainte-Savine

Mélodie Fontaine Sainte-Savine

vendredi 6 novembre 2026 · Sainte-Savine

Mélodie Fontaine Sainte-Savine

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
L'Art Déco
Ville
10300 Sainte-Savine
Département
Aube
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Sainte-Savine

Mélodie Fontaine

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-11-06

Qui n’a jamais éclaté de rire en regardant quelqu’un se casser la figure ? Personne. Avec une énergie débordante et un sens aigu de l’autodérision, Mélodie Fontaine transforme les galères du quotidien en un spectacle hilarant, sincère et terriblement humain.

>> La presse en parle
Mélodie Fontaine est tordante Femme actuelle
Un véritable phénomène comique ! Le Progrès

>> Révélation humour 2024 pour la FNAC   .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79  lartdeco@ste-savine.fr

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English :

L’événement Mélodie Fontaine Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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