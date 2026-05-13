Mélodie nocturne, Musée régional d’Auvergne, Riom

Mélodie nocturne Samedi 23 mai, 19h00 Musée régional d’Auvergne Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Les élèves des écoles de Riom et d’Ennezat font vibrer le musée le temps d’un concert au cœur des collections.

Rendez-vous : Musée régional d’Auvergne, rez-de-chaussée, Larmes de Joie, de 19 h à 20 h

Musée régional d’Auvergne 10bis Rue Delille, 63200 Riom, France Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473381731 https://www.rlv.eu/decouvrir/musees/musee-regional-dauvergne-1 La vie agricole occupe ici une large place, travaux des champs, élevage, apiculture, chasse, pêche, viticulture ainsi que différentes formes d’artisanat, féminin ou masculin, fabrication de dentelle ou de chapelets, filage, tissage, taille de la pierre, poterie, vannerie. La salle commune d’une maison de l’est du département donne un exemple de l’habitat auvergnat d’autrefois, mobilier, vaisselle, luminaire, objets de la vie quotidienne évoquent la vie domestique. Naissance, mariage, veuvage, ainsi que jeux, musiques et fêtes – dont celle du saint patron de Riom, saint Amable – évoquent les différents moments de la vie. Le musée s’enorgueillit d’une importante collection de costumes, coiffes et bijoux des différents secteurs d’Auvergne ainsi que d’un fonds important de sculptures religieuses en bois polychrome.

Les élèves des écoles de Riom et d’Ennezat font vibrer le musée le temps d’un concert au cœur des collections.

©Musée régional d’Auvergne Exposition Larmes de Joie ©studio bleu Canari Musées RLV