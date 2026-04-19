Mélomanes en culotte courte – Comédies musicales Gymnase du Collège Buffon PARIS

Avec

Sara Brunel, soprano

Valentin Gautron, baryton

Soraya Verdier, piano

Durée : 45 minutes.

Histoire :

2 aventuriers partent à la recherche du sablier magique qui exauce les vœux, tout en parcourant l’univers des comédies musicales

Jean-Philippe Sarcos et Le Palais royal créent des concerts à destination des enfants et de leurs parents.

Chaque trimestre, un programme différent fait découvrir de manière décontractée le chant et les instruments, alternant moments musicaux et interactions directes avec les enfants libres de s’exprimer.

Sur des tapis et dans les bras de leurs parents, les enfants découvrent la musique, tous les instruments, chantent, dansent, s’amusent et s’émerveillent, dans une atmosphère intime et conviviale.

Il s’agit de concerts en famille : un moment de complicité entre parents et enfants ; une heure passée dans une atmosphère détendue, pour une découverte tout en douceur des merveilles du monde musical. Les enfants peuvent se déplacer dans la salle, et s’approcher des musiciens ; ils sont ainsi libres d’établir un contact véritable avec ce monde fascinant.

Concerts pour les enfants (0-7 ans) et leurs parents

Du samedi 25 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

samedi, dimanche

de 17h00 à 18h00

samedi, dimanche

de 16h00 à 17h00

payant Public tout-petits, enfants et adultes. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T16:00:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00;2026-04-25T17:00:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-04-26T16:00:00+02:00_2026-04-26T17:00:00+02:00;2026-04-26T17:00:00+02:00_2026-04-26T18:00:00+02:00

Gymnase du Collège Buffon 14 Boulevard Pasteur 75015 Une équipe d’accueil sera présente sur place pour vous faciliter l’accèsPARIS

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