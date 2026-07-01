Même pas peur !, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence
mardi 24 novembre 2026 · Le Train Théâtre · Portes-lès-Valence
Informations pratiques
Même pas peur ! Mardi 24 novembre, 18h30 Le Train Théâtre Drôme
Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 7€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-24T18:30:00+01:00 – 2026-11-24T19:15:00+01:00
Fin : 2026-11-24T18:30:00+01:00 – 2026-11-24T19:15:00+01:00
Le Centre Imaginaire
Création 2026
Même pas peur ! propose un voyage étonnant dans l’univers kaléidoscopique des peurs enfantines. Billie est intranquille. L’histoire est terminée et il est l’heure d’aller se coucher. Mais trouver le repos n’est pas une mince affaire pour Billie. Dans le noir de sa chambre, son imaginaire galope. Les pensées se bousculent dans sa tête et la peur envahit son corps. Billie voudrait qu’elle parte, mais la peur ne le quitte pas, toujours là, tapie dans l’ombre.
Alors cette nuit, Billie va apprendre à la regarder, à l’apprivoiser, à lui faire face et surtout à composer avec elle. Dans cette création du Centre Imaginaire, marionnette, bruitages, musique, théâtre d’ombres, projections et paroles d’enfants issues de nombreux entretiens se croisent, pour nous entraîner au coeur d’une nuit peuplée de rencontres inattendues.
Même pas peur ! Une création singulière entre humour et onirisme.
Extrait d’entretien préparatoire : « Ma plus grosse peur c’était d’avoir peur. »
Jeu et projection : Jean‑Baptiste Sugier, scénographie et marionnette : Clémentine Cadoret, création sonore et bruitage : Christina Firmino, composition musicale et chant : Fanny Vialle
Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]
SAISON 2026/2027 marionnette musique
Camille Charleux
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