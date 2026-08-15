Même pas peur ! par Maya Bergamote, Conteuse Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Informations pratiques

À travers des contes traditionnels pleins de mystère, d’humour et de suspense, Maya Bergamote entraîne petits et grands dans un voyage au cœur de l’imaginaire. Joyeux frissons, créatures étonnantes et rencontres extraordinaires seront au rendez-vous de cette racontée à savourer en famille dès 7 ans.

Conteuse professionnelle, Maya Bergamote puise dans la richesse des récits traditionnels pour faire voyager son public au pays du merveilleux et de l’étrange. Grâce à une parole vivante et imagée, elle donne vie à des histoires qui enchantent, intriguent et font parfois frissonner.

Réservation obligatoire au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou auprès des bibliothécaires sur place.

Sorcières, ogres et diableries s’invitent et défient les plus

courageux.

Qu’est-ce qui te ferait le plus peur : une maison avec des pieds

de poule, un tigre qui surgit de la jungle ou le troll descendant la

montagne en trois pas ?

Joyeux frissons en perspective !

Le samedi 31 octobre 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Réservation obligatoire au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-31T17:00:00+01:00

fin : 2026-10-31T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-31T16:00:00+02:00_2026-10-31T17:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Maurice Genevoix et trouvez le meilleur itinéraire

