Même pas peur ! par Maya Bergamote, Conteuse Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
samedi 31 octobre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris
Informations pratiques
À travers des contes traditionnels pleins de mystère, d’humour et de suspense, Maya Bergamote entraîne petits et grands dans un voyage au cœur de l’imaginaire. Joyeux frissons, créatures étonnantes et rencontres extraordinaires seront au rendez-vous de cette racontée à savourer en famille dès 7 ans.
Conteuse professionnelle, Maya Bergamote puise dans la richesse des récits traditionnels pour faire voyager son public au pays du merveilleux et de l’étrange. Grâce à une parole vivante et imagée, elle donne vie à des histoires qui enchantent, intriguent et font parfois frissonner.
Réservation obligatoire au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou auprès des bibliothécaires sur place.
Sorcières, ogres et diableries s’invitent et défient les plus
courageux.
Qu’est-ce qui te ferait le plus peur : une maison avec des pieds
de poule, un tigre qui surgit de la jungle ou le troll descendant la
montagne en trois pas ?
Joyeux frissons en perspective !
Le samedi 31 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Réservation obligatoire au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou auprès des bibliothécaires sur place.
Public enfants. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-31T17:00:00+01:00
fin : 2026-10-31T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-31T16:00:00+02:00_2026-10-31T17:00:00+02:00
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Maurice Genevoix et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Caribbean Summer Le Saumur 75020 15 août 2026
- Atelier Tok-Tok « Trésors de poche » Palais de Tokyo Paris 15 août 2026
- 100 ans de Gatsby le Magnifique, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 15 août 2026
- Viole Gambe & Clavecin : Au Temps du Baroque Français Église Saint Philippe du Roule Paris 15 août 2026
- Villette Tropicale spécial été ’26 I Live & Djs LA PETITE HALLE Paris 15 août 2026