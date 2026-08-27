Même terrain, mêmes droits Centre Culturel Les Tourelles Vouziers

Informations pratiques

Vouziers

Même terrain, mêmes droits

Centre Culturel Les Tourelles 6 Rue Henrionnet Vouziers Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-18

fin : 2027-06-21

Date(s) :

2027-05-18

Découvrez le projet fort et engagé mené par les jeunes de 10 à 13 ans du FJEPCS. À travers des rencontres et des interviews inspirantes avec des athlètes, ils ont exploré les valeurs de diversité et d’inclusion. L’aboutissement de leur réflexion ? Une exposition photographique unique, qui met en scène les jeunes du territoire pour bousculer les stéréotypes de genre dans le sport.

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Centre Culturel Les Tourelles 6 Rue Henrionnet Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

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English :

Discover the powerful and meaningful project led by 10- to 13-year-olds from the FJEPCS. Through inspiring encounters and interviews with athletes, they explored the values of diversity and inclusion. The result of their reflections? A unique photography exhibition featuring local youth that challenges gender stereotypes in sports.

L’événement Même terrain, mêmes droits Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme