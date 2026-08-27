Même terrain, mêmes droits Centre Culturel Les Tourelles Vouziers
mardi 18 mai 2027 · Centre Culturel Les Tourelles · Vouziers
Informations pratiques
Vouziers
Même terrain, mêmes droits
Centre Culturel Les Tourelles 6 Rue Henrionnet Vouziers Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-18
fin : 2027-06-21
Date(s) :
2027-05-18
Découvrez le projet fort et engagé mené par les jeunes de 10 à 13 ans du FJEPCS. À travers des rencontres et des interviews inspirantes avec des athlètes, ils ont exploré les valeurs de diversité et d’inclusion. L’aboutissement de leur réflexion ? Une exposition photographique unique, qui met en scène les jeunes du territoire pour bousculer les stéréotypes de genre dans le sport.
.
Centre Culturel Les Tourelles 6 Rue Henrionnet Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the powerful and meaningful project led by 10- to 13-year-olds from the FJEPCS. Through inspiring encounters and interviews with athletes, they explored the values of diversity and inclusion. The result of their reflections? A unique photography exhibition featuring local youth that challenges gender stereotypes in sports.
L’événement Même terrain, mêmes droits Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme
À voir aussi à Vouziers (Ardennes)
- Parcours ludique À la découverte de la Nécropole Nationale de Chestres Nécropole Nationale Vouziers 18 septembre 2026
- Dessine-moi un Souchon Rue Henrionnet Vouziers 8 octobre 2026
- Festival Metal Vouziers Vouziers 31 octobre 2026
- Nuit de la Samhain Rue Henrionnet Vouziers 31 octobre 2026
- Une chose vraie Vouziers 5 novembre 2026