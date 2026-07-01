« Mémoire des livres, art de la restauration », Institut Universitaire Européen Rachi, Troyes

Informations pratiques

« Mémoire des livres, art de la restauration » Samedi 19 septembre, 11h00 Institut Universitaire Européen Rachi Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Venez assister à une démonstration de restauration de livres anciens par Didier Lanceraux et découvrez ce savoir-faire artisanal de la reliure et des techniques de préservation du patrimoine écrit.

Institut Universitaire Européen Rachi 2 rue Brunneval, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 10 95 30 07 http://www.institut-rachi-troyes.fr L’Institut Rachi, bâtisse de maître du XVIIIe siècle, est un lieu d’enseignement, de recherche et de transmission de la culture à travers les pensées sémitiques, juives et hébraïques dans l’esprit du grand commentateur Rachi de Troyes.

Venez assister à une démonstration de restauration de livres anciens par Didier Lanceraux et découvrez ce savoir-faire artisanal de la reliure et des techniques de préservation du patrimoine écrit.

© Elena Signori