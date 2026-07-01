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« Mémoire des livres, art de la restauration », Institut Universitaire Européen Rachi, Troyes

samedi 19 septembre 2026 · Institut Universitaire Européen Rachi · Troyes

« Mémoire des livres, art de la restauration », Institut Universitaire Européen Rachi, Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Institut Universitaire Européen Rachi
Adresse
2 rue Brunneval, 10000 Troyes
Ville
10000 Troyes
Département
Aube

« Mémoire des livres, art de la restauration » Samedi 19 septembre, 11h00 Institut Universitaire Européen Rachi Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Venez assister à une démonstration de restauration de livres anciens par Didier Lanceraux et découvrez ce savoir-faire artisanal de la reliure et des techniques de préservation du patrimoine écrit.

Institut Universitaire Européen Rachi 2 rue Brunneval, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 10 95 30 07 http://www.institut-rachi-troyes.fr L’Institut Rachi, bâtisse de maître du XVIIIe siècle, est un lieu d’enseignement, de recherche et de transmission de la culture à travers les pensées sémitiques, juives et hébraïques dans l’esprit du grand commentateur Rachi de Troyes.
Venez assister à une démonstration de restauration de livres anciens par Didier Lanceraux et découvrez ce savoir-faire artisanal de la reliure et des techniques de préservation du patrimoine écrit.

© Elena Signori

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