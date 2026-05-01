Langogne

MÉMOIRE NUMÉRIQUE

11 boulevard De Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 11:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Réunion d’information pour partager des moments de vie et apprendre à utiliser des outils numériques à destination des personnes âgées du territoire.

Cette journée vise à accompagner les personnes dans l’usage des outils numériques tout en valorisant leur mémoire, leurs récits et les documents qui font leur histoire.

Organisée par Num’N COOP en partenariat avec ARS, CARSAT, MSA…

Réunion d’information pour partager des moments de vie et apprendre à utiliser des outils numériques à destination des personnes âgées du territoire.

Cette journée vise à accompagner les personnes dans l’usage des outils numériques tout en valorisant leur mémoire, leurs récits et les documents qui font leur histoire.

Organisée par Num’N COOP en partenariat avec ARS, CARSAT, MSA… .

11 boulevard De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 48 25 00 23 pierre.audiffren@numncoop.fr

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English :

Information meeting to share life moments and learn how to use digital tools for local seniors.

The aim of this day is to support people in their use of digital tools, while promoting their memories, their stories and the documents that make up their history.

Organized by Num’N COOP in partnership with ARS, CARSAT, MSA…

L’événement MÉMOIRE NUMÉRIQUE Langogne a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT Langogne