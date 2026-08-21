Mémoire photographique : patrimoine architectural et histoire sociale du Maroc, Grande Mosquée Mohammed VI, Saint-Étienne

Informations pratiques

Mémoire photographique : patrimoine architectural et histoire sociale du Maroc 19 et 20 septembre Grande Mosquée Mohammed VI Loire

Entrée libre et gratuite, sans réservation préalable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Pour célébrer la thématique nationale 2026 consacrée au « Patrimoine de la photographie », cette exposition fait dialoguer archives historiques et clichés contemporains. Un voyage visuel à travers l’architecture, les métiers traditionnels et l’histoire sociale du Maroc.

La Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Etienne dévoile une exposition documentaire d’une rare richesse historique. Ce parcours visuel inédit met en valeur la sauvegarde de la mémoire photographique marocaine en explorant son architecture, son artisanat et sa vie sociale.

Au cœur de cette exposition, les visiteurs découvriront des documents d’archives exceptionnels issus de la Bibliothèque de l’Alliance Israélite Universelle (AIU). Ces photographies anciennes constituent un témoignage inestimable sur la société d’autrefois. Elles figent dans le temps des scènes de vie authentiques : de saisissants portraits de citoyens, la transmission des savoirs dans les écoles, la précision des gestes liés aux métiers traditionnels, ainsi que la tenue de cérémonies historiques.

En dialogue avec ce précieux patrimoine historique, le regard contemporain de l’auteur-photographe Fabrice Ferrer vient enrichir l’exposition d’une dimension monumentale. Ses œuvres mettent en lumière la virtuosité et la diversité du patrimoine bâti, en documentant avec finesse l’architecture singulière des différents lieux de culte historiques du pays (synagogues, églises et mosquées).

Ce travail rigoureux de conservation de la mémoire photographique est le fruit d’un partenariat institutionnel prestigieux entre la GMSE, l’Alliance Israélite Universelle, le Musée du Judaïsme Marocain de Casablanca, avec le concours du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (MAHJ) de Paris.

L’exposition, installée sous la pergola, est accessible en déambulation libre ou détaillée lors des visites guidées de l’édifice.

Tenue correcte demandée.

Grande Mosquée Mohammed VI 64, rue Dr. Henri et Bernard Muller, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 57 54 21 http://lagmse.org https://www.instagram.com/grandemosqueemohammedvi La Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne est un monument incontournable, impressionnante par sa décoration purement marocaine et la finesse de son exécution. Elle est aujourd’hui un monument des arts et de la culture à Saint-Étienne.

Découvrez une exposition photographique majeure sur la coexistence judéo-musulmane au Maroc. En partenariat avec l’Alliance Israélite Universelle et le Musée du Judaïsme Marocain de Casablanca

©GMSE-F.FERRER