Mémoires de maison, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts

Informations pratiques

Mémoires de maison Samedi 3 octobre, 18h00 Cité internationale de la langue française Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:45:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:45:00+02:00

Cité internationale de la langue française 1, place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Pisseleux Aisne Hauts-de-France https://www.cite-langue-francaise.fr/

Jo Stimbre et Gaëlle Chalton nous livrent une version musicale des témoignages des anciens résidents et résidentes de la maison de retraite qui occupa le château de Villers-Cotterêts jusqu’en 2014.

Laurent Guichard