Mémoires de pierres Villeneuve Château de Barbe Villeneuve
mardi 28 juillet 2026 · Villeneuve
Informations pratiques
Villeneuve
Mémoires de pierres Villeneuve Château de Barbe
Château de Barbe Ouest Villeneuve Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-07-28 17:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Embarquez le 28 juillet 2026 pour une balade commentée au coeur du site du Château de Barbe, à Villeneuve, afin d’explorer un patrimoine géologique et paléontologique exceptionnel. Cette balade vous permettra de comprendre l’histoire des paysages et des espèces qui ont marqué le territoire au fil des millions d’années.
L’animation se poursuit avec un atelier pour une découverte ludique et accessible à tous.
De 15h à 17h.
Sur inscription le lieu de rendez-vous sera communiqué par mail. .
Château de Barbe Ouest Villeneuve 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 35 83 81 paleoestuaire33@gmai.com
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English : Mémoires de pierres Villeneuve Château de Barbe
L’événement Mémoires de pierres Villeneuve Château de Barbe Villeneuve a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Blaye
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