Mémoires en images : Atelier participatif autour de Jean-Gabriel Séruzier, Musée-Château Yves Machelon, Gannat

Informations pratiques

Mémoires en images : Atelier participatif autour de Jean-Gabriel Séruzier Samedi 19 septembre, 14h00 Musée-Château Yves Machelon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Vous possédez des photographies, des documents ou des témoignages liés à la Seconde Guerre mondiale dans l’Allier ou à Jean-Gabriel Séruzier ? Apportez-les !

Cet atelier d’échanges participatif invite chacun à partager ses archives personnelles et à contribuer à la mémoire collective.

Musée-Château Yves Machelon 1 Place Rantian, 03800 Gannat, France Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470902378 https://ville-gannat.fr/sortir/musee-yves-machelon Type du château défensif du XIVe siècle, élevé sur plan carré et flanqué de quatre tours à mâchicoulis, reliées entre elles par des courtines crénelées. Primitivement, le château était hors de l’enceinte de la ville et entouré d’eau. Il est inhabitable depuis le XVIe siècle. Sur le mur est, traces de cheminée et de deux baies ogivales. Utilisé comme prison jusqu’au début du XXe siècle. Parking devant le musée.

Vous possédez des photographies, des documents ou des témoignages liés à la Seconde Guerre mondiale dans l’Allier ou à Jean-Gabriel Séruzier ? Apportez-les !